Ucraina, le 90 foto che raccontano il conflitto: “Angolature diverse rispetto a quello che vediamo”. La mostra a Firenze (Di sabato 25 giugno 2022) Il conflitto ucraino in novanta istantanee del fotoreporter Niccolò Celesti, esposte a Firenze nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio fino al 30 giugno in una mostra visitabile gratuitamente tra le 10 e le 18. Le immagini, spiega l’autore, rappresentano il tentativo di provare ai vivere il primo mese dopo l’invasione “nei panni degli ucraini, alla ricerca di Angolature diverse rispetto ai titoli, alle immagini, ai video che i bastioni dell’informazione propongono globalmente”. Tre foto tra quelle esposte diventeranno non-fungible token (Nft) a scopo di beneficenza e il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alla raccolta fondi “Firenze per Kiev“. Civili e militari, squarci di vita e scenari attraverso un punto di vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Ilucraino in novanta istantanee delreporter Niccolò Celesti, esposte anella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio fino al 30 giugno in unavisitabile gratuitamente tra le 10 e le 18. Le immagini, spiega l’autore, rappresentano il tentativo di provare ai vivere il primo mese dopo l’invasione “nei panni degli ucraini, alla ricerca diai titoli, alle immagini, ai video che i bastioni dell’informazione propongono globalmente”. Tretra quelle esposte diventeranno non-fungible token (Nft) a scopo di beneficenza e il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alla raccolta fondi “per Kiev“. Civili e militari, squarci di vita e scenari attraverso un punto di vista ...

