Ucraina | Kiev | “Morti 34 700 soldati Russia”

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Per lo stato maggiore dell’le perdite dellain guerra ammonterebbero ormai a circa 34.700, 170 in più rispetto a ieri. Secondo, sul piano degli armamenti, i russi hanno perso dall’inizio della guerra 1.511 tank, 3.645 veicoli blindati, 764 sistemi di artiglieria, 241 sistemi di lanciarazzi multipli, 99 sistemi anti-aerei e 217 aerei. Persi anche 184 elicotteri, 2.560 veicoli a motore e autocisterne di carburante, 14 navi da guerra e imbarcazioni, 626 droni e 60 unità di equipaggiamento speciale. I missili russi abbattuti dalla contraereasono 137. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

