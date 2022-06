Ucraina e Moldavia candidate a entrare nell’Ue | l’ira di Mosca | “Conseguenze negative”

(Di sabato 25 giugno 2022)– Ci saranno “” per lo status di candidato europeo a. E’ quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova. “Con la decisione di concedere alo status di Paesi candidati, l’Unione Europea ha confermato di voler agire a livello geopolitico, per ‘contenere’ la Russia, utilizzando la Comunità degi Stati Indipendenti” ha detto. “Gli europei non pensano alledi questo passo”, afferma Zakharova in una dichiarazione citata dal Guardian. La Comunità degli Stati Indipendenti (Cis) è un’organizzazione regionale intergovernativa fu formata dopo lo scioglimento dell’Urss per unire gli stati che ne avevano fatto parte. I tre Paesi ...

Al di là di questioni di giustizia verso i 4 Stati balcanici, c'è un'ovvia e condivisibile priorità per l'Ucraina e, forse, anche per la Moldova. Difficile non concordare con la scelta di estendere il ...L'Ucraina aiuta la Germania. Nella guerra del gas le parti si invertono. Kiev si è offerta di sostenere Berlino con energia nucleare (d'altra parte esporta ...