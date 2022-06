Ucraina | a Karkhiv raid russo danneggia il reattore nucleare | ' Rischio contaminazione'

Pubblicità

Perla19733917 : RT @CarloBolognesi1: @Raffael31784437 @PaolaSimonin In diverse zone dell'Ucraina c'è lavoror e si vive bene. Odessa, Leopoli, Kiev, Ivano F… - g_zerbato : RT @CarloBolognesi1: @Raffael31784437 @PaolaSimonin In diverse zone dell'Ucraina c'è lavoror e si vive bene. Odessa, Leopoli, Kiev, Ivano F… - CarloBolognesi1 : @Raffael31784437 @PaolaSimonin In diverse zone dell'Ucraina c'è lavoror e si vive bene. Odessa, Leopoli, Kiev, Ivan… -

Il Sole 24 ORE

A Kharkiv è stato danneggiato uno dei reattori nucleari della centrale locale, in un bombardamento russo. Lo denuncia l'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell'spiegando che il bombardamento ha anche danneggiato l'edificio dell'Istituto di fisica e tecnologia che ospita il reattore nucleare subcritico "Fonte di neutroni". Secondo l'ispettorato, ...Siamo nell'area tra la città die la frontiera, contesa tra i due eserciti. Poi i russi lanciano contro l'edificio una raffica di razzi con un semovente Tos - 1 Buratino. Uno dopo l'altro, ... Ucraina, ultime notizie. L’Intelligence di Kiev attende la svolta in agosto 2 marzo - Mosca bombarda gli edifici nelle città: l’aggiornamento militare 1 marzo - La mappa dell’avanzata russa in Ucraina: colpite le città, vittime civili 28 febbraio - Le bombe su Kharkiv sono un ...La lunghezza, attuale e temuta, delle ostilità non può far scivolare in secondo piano il principio cardine, da salvaguardare a ogni costo, della ...