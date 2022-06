Pubblicità

Ucraina, 007 Kiev: "Svolta ad agosto, torneremo ai confini del 1991"

"Tutti diciamo tutti: l'ha ottenuto lo status di candidato all'Ue, ma dovremmo dire: l'si è guadagnata lo status di candidato all'UE " commenta il presidente Zelensky su Telegram - . ...Assicurando che " l'tornerà ai suoi confini del 1991 . Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Prima della fine dell'anno i combattimenti attivi diminuiranno ...Guerra in Ucraina, l'intelligence di Kiev: "Prima della fine dell'anno i combattimenti attivi diminuiranno praticamente a zero. Riprenderemo il controllo dei nostri territori nel prossimo futuro" ...(Adnkronos) – Malgrado le difficoltà sul campo, il capo dell’intelligence militare ucraina, generale Kyrylo Budanov, si dice certo che l’Ucraina sconfiggerà la Russia e tornerà ai suoi confini del ...