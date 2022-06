TUTTOSPORT – Richiesta shock di Koulibaly alla Juventus: la trattativa si raffredda (Di sabato 25 giugno 2022) L’interesse per Kalidou Koulibaly da parte della Juventus è oramai riconosciuto da tutti. Per nulla contento delle prestazioni di De Ligt, Arrivabene sogna il suo acquisto per rinforzare la difesa e liberarsi dell’0landese. Il capitano del Senegal piace tanto ma, secondo quanto riferisce TUTTOSPORT, il club bianconero sarebbe rimasto sconvolto dalla sua Richiesta economica. Per il quotidiano di Torino, l’agente di Koulibaly Fali Ramadani avrebbe fatto una Richiesta ufficiale di 9 milioni netti a stagione (quindi, senza decreto crescita 18 lordi). Una cifra ritenuta molto alta da Arrivabene che, invece, preferirebbe pagare di meno, ragion per cui la trattativa, già resa difficile dalla mancata volontà del calciatore, potrebbe non ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) L’interesse per Kalidouda parte dellaè oramai riconosciuto da tutti. Per nulla contento delle prestazioni di De Ligt, Arrivabene sogna il suo acquisto per rinforzare la difesa e liberarsi dell’0landese. Il capitano del Senegal piace tanto ma, secondo quanto riferisce, il club bianconero sarebbe rimasto sconvolto dsuaeconomica. Per il quotidiano di Torino, l’agente diFali Ramadani avrebbe fatto unaufficiale di 9 milioni netti a stagione (quindi, senza decreto crescita 18 lordi). Una cifra ritenuta molto alta da Arrivabene che, invece, preferirebbe pagare di meno, ragion per cui la, già resa difficile dmancata volontà del calciatore, potrebbe non ...

Pubblicità

infoitsport : TUTTOSPORT – Richiesta shock di Koulibaly alla Juventus: la trattativa si raffredda - napolipiucom : TUTTOSPORT - Richiesta shock di Koulibaly alla Juventus: la trattativa si raffredda #CalcioNapoli #Juventus… - ikoneismo : @kodak91552516 @giannattasius @acffiorentina Lo ha riportato tuttosport tuttofatto… la realtà dei fatti mi sa non è… - GBestlap : @salpaladino @SCUtweet @tuttosport @lavoro Per gli addestratori di tartarughe non c'è troppa richiesta a Torino - sportli26181512 : CorSera - Milan-Dybala: ad ora non è una pista percorribile. Ma se a luglio...: Come riferisce stamattina Tuttospor… -