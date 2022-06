Trump | la Corte costituzionale e il pericolo teocratico negli Usa e altrove

Leggi su formiche

(Di sabato 25 giugno 2022) “Dio ha deciso” (“God made the decision”). Sono queste le parole che Donaldha proferito a commento della decisone con cui, lasuprema degli Stati Uniti, ha abolito la storica sentenza Roe contro Wade, del 1973, che legalizzava l’aborto nel Paese. Ora, quindi, i singoli Stati federali saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Esprimo alcune note personalissime non in merito alla questione dell’aborto, ma solamente sul fatto che la sentenza venga accolta dae dai suoi sostenitori, specie dell’area cattolica intransigente e tradizionalista, come “volontà di Dio”. La forzatura non è assolutamente nuova nella storia dei rapporti tra Stati e comunità di fede religiosa (ebraica, cristiana, musulmana, per citare le abramitiche). Quando una legge o una decisione governativa sembrano coincidere con la individuale ...