Tropic of C e Alo Yoga insieme per i costumi da bagno estate 2022

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 25 giugno 2022) La top-model Candice Swanepoel, nelle vesti di fondatrice dell’aziendaof C ha presentato una nuova collezione didarealizzata in collaborazione con Alo. La linea non è composta solo da bikini, ma anche da cappelli estivi,interi e tanto altro. La supermodella sudafricana è protagonista della campagna promozionale, il cui