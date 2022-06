Tra giardino e frutteto i benefici dell'ortoterapia in Sardegna (Di sabato 25 giugno 2022) AGI C'è chi ha preferito tagliare l'erba, altri si sono presi cura del roseto e del frutteto. Con qualche piccola esperienza di giardinaggio alle spalle, dieci uomini fra i 30 e i 50 anni, con disabilità intellettiva di grado lieve e medio, per otto mesi hanno sfalciato, diserbato, rastrellato, zappato, potato, seminato, espiantato e trapiantato in due ettari di orto e giardino di un'azienda agricola multifunzionale nelle campagne del Cagliaritano. Dallo scorso novembre, due volte la settimana per due ore al giorno, il gruppo coinvolto nel progetto 'La cura dell'orto che cura' ha sperimentato i benefici dell'ortoterapia, disciplina ben nota negli Stati Uniti da una quarantina d'anni e di recente diffusa anche in Italia, dove non ha ancora ottenuto un riconoscimento a livello ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI C'è chi ha preferito tagliare l'erba, altri si sono presi cura del roseto e del. Con qualche piccola esperienza di giardinaggio alle spalle, dieci uomini fra i 30 e i 50 anni, con disabilità intellettiva di grado lieve e medio, per otto mesi hanno sfalciato, diserbato, rastrellato, zappato, potato, seminato, espiantato e trapiantato in due ettari di orto edi un'azienda agricola multifunzionale nelle campagne del Cagliaritano. Dallo scorso novembre, due volte la settimana per due ore al giorno, il gruppo coinvolto nel progetto 'La cura'orto che cura' ha sperimentato i, disciplina ben nota negli Stati Uniti da una quarantina d'anni e di recente diffusa anche in Italia, dove non ha ancora ottenuto un riconoscimento a livello ...

ltwtmatilda : @blvkburry salirò tra le rose di questo giardino - AndreaMinutello : RT @dodena66: #Buongiorno #Buonadomenica Giornata di riposo e relax mi sa che non mi vesto nemmeno oggi... tra giardino e divano...e lasci… - Accorto_Manzo : Potevo prendermela, potevo andarmene elargendo improperi, invece con calma finché aspettavo ho trovato su internet… - migliaccio31 : RT @DavLucia: @albertopetro2 @migliaccio31 @Rebeka80721106 @smarucci461 @renatoantares50 @cmont4560 @anne_camozzi @BaroneZaza70 @culture_mo… - mmcasetti : @thepalecountess Un angolo poco noto che io trovo incantevole è il giardino tra le rovine di St Dunstan in the East… -

Sabato 25 giugno 2022 - (Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 61,9 - 11 Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno ...i suoi germogli e come un giardino fa ... Campobasso, due progetti ottengono finanziamento nell'ambito del Pnrr 2.000.000,00 di euro è il finanziamento ottenuto con il progetto di intervento per il restauro e la valorizzazione della "Villa De Capoa" basato sul tema "Il Giardino Storico Villa De Capoa: tra ... AGI - Agenzia Italia Tra giardino e frutteto i benefici dell'ortoterapia in Sardegna I partecipanti sono stati coinvolti in un contesto esterno ai centri che frequentano, a contatto con la natura, e in base alle loro attitudini, hanno dato una mano per la manutenzione del giardino ... Il futuro e l’amore tra carte e conchiglie Fiera di San Giovanni, viaggio tra i cartomanti nel giardino di Serravalle "Ho imparato a 12 anni da mia nonna. Rivelo tutto, anche i fatti negativi" ... Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 61,9 - 11 Sarà famosale genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno ...i suoi germogli e come unfa ...2.000.000,00 di euro è il finanziamento ottenuto con il progetto di intervento per il restauro e la valorizzazione della "Villa De Capoa" basato sul tema "IlStorico Villa De Capoa:... Tra giardino e frutteto i benefici dell'ortoterapia in Sardegna I partecipanti sono stati coinvolti in un contesto esterno ai centri che frequentano, a contatto con la natura, e in base alle loro attitudini, hanno dato una mano per la manutenzione del giardino ...Fiera di San Giovanni, viaggio tra i cartomanti nel giardino di Serravalle "Ho imparato a 12 anni da mia nonna. Rivelo tutto, anche i fatti negativi" ...