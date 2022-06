Torna la grande musica con il Solofra International Music Festival per festeggiare i 500 anni della Collegiata

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(AV) – Ilnasce per celebrare i 500dalla fondazionesplendidadi San Michele Arcangelo a, una vera perla storico- architettonica apprezzata in tutta la Campania. La kermesse è stata organizzata dall’Associazione presieduta da GiovD’Onofrio che si è avvalsodirezione artistica di due consolidatissimi manager dello spettacolo: Ettore Palmisano e Francesco Del Vacchio. Quest’ultimo, che proprio daè partito per affrontare le consolle italiane ed europee, offrirà alla sua città un live senza ricevere alcun compenso, come dono per la sua città e per la ...

Pubblicità

NicolaPorro : Dopo le amministrative, torna di moda insultare il centrodestra. Un grande @DelpapaMax sui vip anti-Meloni ?? - AcidamenteBea : RT @italiaslowtour: ?????? A grande richiesta dal #25giugno torna su @rete_4 #SlowTourPadano: le repliche della terza serie del programma di #… - Loreto_1910 : RT @italiaslowtour: ?????? A grande richiesta dal #25giugno torna su @rete_4 #SlowTourPadano: le repliche della terza serie del programma di #… - irpiniatimes1 : Lunedì 27 giugno a Solofra torna la grande musica con il Solofra International Music Festival #solofra - MGBasolu : RT @Rino91501751: @Campanelli11 274 mi piace “più grande della Juve stessa” torna a giocare con i play mobil te e questi 274 -

Tu News 24

Niente da fare per Zazzeri, 6° nella finale dei 50 stile libero (in 8 sotto i 22"), Panziera (ancora 4a sui 200 dorso), mentre oggi l'Italia può sognare insoprattutto con Pilato (50 rana, 1a ...'Ciao a tutti - ha scritto in inglese -sorpresa: domani gareggerò agli Assoluti di Rieti'. ...a gareggiare. In mezzo le cure al bicipite sinistro infortunato. E programmi che sono più ... Frosinone, Fantini: con Marzi sindaco il capoluogo torna grande La capitale e la violenza notturna, una storia d'amore di vecchia data. Come è cambiata la criminalità che incendiava le discoteche romane ...MONTAGNAREALE – tutto pronto per la dodicesima edizione della Festa della Ciliegia “Cherry Festival 2022” che si terrà domenica 26 giugno a Montagnareale. Per tutti i visitatori, gli escursionisti ed ...