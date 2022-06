Torino, vicino Maggiore: ora si prova il colpo Pessina. Le ultime (Di sabato 25 giugno 2022) Il Torino è scatenato sul mercato: quasi chiuso l’arrivo di Maggiore, i granata provano il colpo Pessina, Djuricic alternativa Il Torino sta cercando profili adatti per la mediana di Juric. Vagnati è al lavoro in queste ore per chiudere l’affare Maggiore. Cinque milioni più bonus e il prestito di Seck è l’offerta che potrebbe essere accettata dai liguri. I granata stanno pensando anche a Pessina. Qui la valutazione va oltre i 16 milioni, ma Vagnati starebbe pensando di proporre un prestito con obbligo o diritto di riscatto. L’alternativa è Djuricic, svincolato dal Sassuolo. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Ilè scatenato sul mercato: quasi chiuso l’arrivo di, i granatano il, Djuricic alternativa Ilsta cercando profili adatti per la mediana di Juric. Vagnati è al lavoro in queste ore per chiudere l’affare. Cinque milioni più bonus e il prestito di Seck è l’offerta che potrebbe essere accettata dai liguri. I granata stanno pensando anche a. Qui la valutazione va oltre i 16 milioni, ma Vagnati starebbe pensando di proporre un prestito con obbligo o diritto di riscatto. L’alternativa è Djuricic, svincolato dal Sassuolo. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

