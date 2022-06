Torino, ciclista investito da una volante: chi era Francesco Convertini, il dolore per la morte del designer (Di sabato 25 giugno 2022) Si chiamava Francesco Convertini , 33 anni, ed era originario di Locorotondo, in Puglia. A Torino si era trasferito un anno e mezzo fa e lì aveva trovato una città accogliente per chi - come lui - ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022) Si chiamava, 33 anni, ed era originario di Locorotondo, in Puglia. Asi era trasferito un anno e mezzo fa e lì aveva trovato una città accogliente per chi - come lui - ...

Pubblicità

robiromeoit : RT @VikyBorgomeo: Il #ciclista morto in uno scontro con l'auto della polizia viene ricordato dai ciclisti con una manifestazione sul luogo… - FonteUfficiale : L'uomo in sella alla bici è stato sbalzato sull'asfalto dalla Volante - ilnazionaleit : Ciclista investito e ucciso a Torino, protesta davanti al Comune: 'Su quella bici c'ero anch'io' - torinoggi : Ciclista investito e ucciso a Torino, protesta davanti al Comune: 'Su quella bici c'ero anch'io' - turborosso27 : RT @VikyBorgomeo: Il #ciclista morto in uno scontro con l'auto della polizia viene ricordato dai ciclisti con una manifestazione sul luogo… -