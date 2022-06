TikTok, “Ecco cosa mangio in un giorno”: attenzione agli ‘influencer della salute’. La dietista: “Incommentabile” (Di sabato 25 giugno 2022) #cosamangioinungiorno #whatieatinaday oppure #fulldayofeating sono alcuni degli hashtag attraverso i quali ci si imbatte in utenti, nutrizionisti, personal trainer che mostrano o consigliano il regime alimentare che seguono. Insieme costituiscono la nicchia degli ‘health influencer‘. Un bene, un male? Lo abbiamo chiesto alla D.ssa Carla Graziosi, laureata in Dietistica presso l’Università La Sapienza di Roma. Spesso sui social, in particolare TikTok, troviamo video del tipo: “cosa mangio in un giorno”. Come valuta questo fenomeno che si sta diffondendo? Può avere dei benefici o no?Premesso che io neanche sono su TikTok – esordisce la dietista -, trovo Incommentabile che semplici utenti anche solo accennino a dare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) #inun#whatieatinaday oppure #fulldayofeating sono alcuni degli hashtag attraverso i quali ci si imbatte in utenti, nutrizionisti, personal trainer che mostrano o consigliano il regime alimentare che seguono. Insieme costituiscono la nicchia degli ‘health influencer‘. Un bene, un male? Lo abbiamo chiesto alla D.ssa Carla Graziosi, laureata in Dietistica presso l’Università La Sapienza di Roma. Spesso sui social, in particolare, troviamo video del tipo: “in un”. Come valuta questo fenomeno che si sta diffondendo? Può avere dei benefici o no?Premesso che io neanche sono su– esordisce la-, trovoche semplici utenti anche solo accennino a dare ...

Pubblicità

Brotzly_ : Ah ecco come avere la cittadinanza! Diventando famosi su tiktok - my_idol_and_me : Avete presente quei TikTok in cui ci sono quelle arance super succose e arancioni? Ecco ne voglio una adesso - Nicolet39750675 : RT @MarcoMeacci8: Ecco in che mani è il paese, è arrivata l'ora di fare i conti! - angelacarioti : se vi state chiedendo cosa sia successo in America, ecco un tiktok di una ragazza che lo spiega - theMistFrost : RT @Ri_Ghetto: TikTok Italia be like: vediamo cosa ha comprato oggi mio padre per colazione, a Jenny la pizzella con la schiacciata mentre… -