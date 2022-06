“The Empress”, su Netflix la serie sulla Principessa Sissi: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 25 giugno 2022) “The Empress”: la serie sulla Principessa Sissi, la nuova imperatrice d’Austria, arriverà tra qualche mese su Netflix. La narrazione ruota attorno alla potente storia d’amore tra Elisabeth (Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach) e Franz (Francesco Giuseppe I d’Austria-Ungheria), che stravolgerà le sorti della corte viennese. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



“The Empress” è la serie sulla Principessa Sissi, la nuova imperatrice d’Austria, che arriverà a partire dal 29 settembre 2022 su Netflix. Si tratta del secondo progetto televisivo dedicato alla vita di ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 giugno 2022) “The”: la, la nuova imperatrice d’Austria, arriverà tra qualche mese su. La narrazione ruota attorno alla potente storia d’amore tra Elisabeth (Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach) e Franz (Francesco Giuseppe I d’Austria-Ungheria), che stravolgerà le sorti della corte viennese. Eccociò che c’è dasu quando esce,trama, sul cast e sugli episodi.“The” è la, la nuova imperatrice d’Austria, che arriverà a partire dal 29 settembre 2022 su. Si tratta del secondo progetto televisivo dedicato alla vita di ...

Pubblicità

kayhatesyou : @bohnke_ @BarbaraBein Empress Catzilla Purrington the 3rd. Ah, pronto. Agora preciso dum outro gato. - saucenaopls : @damartweet @paipaichannelz @EcchiImperio @nicocha05 @daisanOwO @houssam97920105 @MrH_Hen @Hentai_Empress… - Exly___ : RT @Exly___: The Fuma Empress - Tenkaichi Manga Coloring - ahmed45098348 : RT @Exly___: The Fuma Empress - Tenkaichi Manga Coloring - m4miseven : bala kamo da ah basta imma own the empress energy -