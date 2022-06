Tevez, debutto con sconfitta sulla panchina del Rosario Central (Di sabato 25 giugno 2022) Rosario (Argentina) - Inizia con una sconfitta l'avventura di Carlos Tevez sulla panchina del Rosario Central : il Gimnasia y Esgrima espugna il " Lisandro de la Torre " per 1 - 0, gol decisivo di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 giugno 2022)(Argentina) - Inizia con unal'avventura di Carlosdel: il Gimnasia y Esgrima espugna il " Lisandro de la Torre " per 1 - 0, gol decisivo di ...

