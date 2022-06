Terzo settore | la seconda giornata Convegno conservatori Ecr | focus su radici culturali-sociali

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Al via ladelsulle prospettive delin Europa presso il Centro Congressi Cavour di Roma, organizzata da Ecr, il gruppo deieuropei, guidato da Giorgia Meloni. L’evento, dal titolo ‘, motore di sviluppo per l’Europa’, aperto ieri pomeriggio da Raffaele Fitto, presidente dei deputati Ecr al Parlamento europeo, vedrà al tavolo numerosi speaker provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Italia, Polonia, Romania, Lettonia. Ospiti della ‘tre giorni’ di dibattiti anche esponenti di forze politiche e orientamenti associativi ediversi che si confronteranno “per trovare punti in comune sulle maggiori sfide e opportunità del...

"I numeri parlano chiaro, sia a livello europeo che nazionale" sulla rilevanza del. "Siamo in una fase particolare, con i profughi che scappano dalla guerra in Ucraina, con il sistema che ha dimostrato grande capacità, come anche per la crisi del covid". Così Raffaele ...