Tennis | Wta Eastbourne | titolo a Petra Kvitova

(Di sabato 25 giugno 2022), 25 giu. -(Adnkronos) - La due volte campionessa di Wimbledonvince il torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). La 32enne ceca, numero 31 del mondo e 14 del seeding,, supera in finale la 25enne lettone Jelena Ostapenko, numero 14 del ranking Wta e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti.

Un ritorno in campo piuttosto nostalgico quello di Ashleigh Barty, che dopo quasi 4 mesi è apparsa su un campo di, il suo campo d'allenamento d'infanzia, per dargli un ultimo saluto. ...... che nelle ultime due settimane si è fermata al secondo turno sia aldi Gaiba che aldi Bad ... tra cui Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(205) . Sarà disponibile anche una live streaming ...Eastbourne, 25 giu. -(Adnkronos) - La due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova vince il torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 757.900 dollari). La 32enne ceca, numero 31 del mondo e ...Tennis | Featured, WTA | È stata una versione veramente di alto livello quella che Petra Kvitova ha messo in campo in questi ultimi giorni a Eastbourne per prendersi il WTA 500 ...