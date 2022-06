Tennis: Nadal 'Ottimista per Wimbledon, se sono qui è perchè sto bene' (Di sabato 25 giugno 2022) "Riesco a camminare normalmente e quando mi sveglio non ho più dolore" LONDRA (INGHILTERRA) - "Mi sto divertendo a giocare sull'erba dopo tre anni. Se sono qui è perchè le cose vanno bene, altrimenti ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) "Riesco a camminare normalmente e quando mi sveglio non ho più dolore" LONDRA (INGHILTERRA) - "Mi sto divertendo a giocare sull'erba dopo tre anni. Sequi èle cose vanno, altrimenti ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Nadal 'Ottimista per Wimbledon, se sono qui è perchè sto bene' - sportal_it : Rafa Nadal schietto su Novak Djokovic e Matteo Berrettini - tuttomercatoo : #Tennis | #Nadal prima di #Wimbledon: 'Non so cosa può succedere' -