Tennis, Djokovic inflessibile sul vaccino: "Non ho cambiato idea, disposto a rinunciare agli US Open" (Di sabato 25 giugno 2022) Il numero uno al mondo Novak Djokovic, nel corso della conferenza stampa pre Wimbledon, è tornato a parlare della questione vaccino. Alla domanda su questa tematica, infatti, il serbo ha ribadito in maniera decisa la sua contrarietà al vaccino. Una decisione netta, che potrebbe compromettere anche la sua partecipazione agli US Open, come lui stesso dichiara: "A oggi, tenuto conto delle circostanze non mi è concesso entrare negli States. Mi piacerebbe andarci e giocare lì, ma per il momento non è possibile. Quindi tutto ciò è un'ulteriore motivazione per fare bene qui a Wimbledon". Sempre il serbo poi aggiunge: "Non c'è molto che io possa fare, quindi a oggi rinuncio. Dipende dal governo americano, e non da me". SportFace.

