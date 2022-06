Tabellone Mondiali pallanuoto 2022: Italia costretta agli ottavi. Calendario, programma, orari, tv e streaming (Di sabato 25 giugno 2022) I Mondiali 2022 di pallanuoto, archiviata la fase a gironi, si preparano ai match ad eliminazione diretta, in programma da lunedì 27 giugno (ottavi) a domenica 3 luglio (finali), che vedranno giocarsi le partite per i primi otto posti tutte a Budapest. Il Settebello di Alessandro Campagna, secondo classificato al termine della prima fase nel Girone C, che si è giocato a Sopron, in Ungheria, dovrà affrontare negli ottavi l’Australia, terza nel Gruppo D, lunedì 27 giugno alle ore 17.00. La vincente sfiderà poi nei quarti l’Ungheria mercoledì 29 giugno alle ore 13.00. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Idi, archiviata la fase a gironi, si preparano ai match ad eliminazione diretta, inda lunedì 27 giugno () a domenica 3 luglio (finali), che vedranno giocarsi le partite per i primi otto posti tutte a Budapest. Il Settebello di Alessandro Campagna, secondo classificato al termine della prima fase nel Girone C, che si è giocato a Sopron, in Ungheria, dovrà affrontare neglil’Australia, terza nel Gruppo D, lunedì 27 giugno alle ore 17.00. La vincente sfiderà poi nei quarti l’Ungheria mercoledì 29 giugno alle ore 13.00. Le partite dell’saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD ed in direttasu Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports ...

