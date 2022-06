Supplenze, scelta sedi prima fascia docenti inseriti in Gae: nuovo inoltro entro l’11 luglio. Lo comunica il Ministero (Di sabato 25 giugno 2022) Sono stati risolti i problemi di natura informatica e il Ministero ha comunicato che i docenti inseriti in Gae che non sono riusciti a completare la scelta delle sedi in occasione dell'apertura della finestra per le domande di supplenza, potranno adesso inoltrare la domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 giugno 2022) Sono stati risolti i problemi di natura informatica e ilhato che iin Gae che non sono riusciti a completare ladellein occasione dell'apertura della finestra per le domande di supplenza, potranno adesso inoltrare la domanda. L'articolo .

