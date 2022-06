Superbonus | la Corte dei conti boccia il 110% | «Incentivo distorsivo»

Pubblicità

... "le classiche e diffuse" frodi carosello in tema Iva e quelle collegate al. Gli fa eco il presidente di coordinamento sezioni riunite di controllo delladei conti, Enrico Flaccadoro:...E questo per due motivi, secondo ladei Conti: perché "in molti casi configurano benefici non ...33% Eur / Usd 1,0549 +0,27% Spread 195,97 Dati di mercato Leggi anche110% e l'obbligo ... Corte dei Conti: "Il superbonus è distorsivo, fa perdere gettito fiscale" Mentre imprese edili e privati cittadini cercano di rispettare le strette maglie per ottenere il Superbonus 110% - regole che avranno impatto su tempistica e complessità delle pratiche di cessione dei ...In occasione del Rendiconto generale di Stato 2021, Enrico Flaccadoro, il presidente delle Selezioni Riunite della Corte dei conti ha ribadito la necessità di un sistema fiscale e tributario più equo ...