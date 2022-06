Studio Nestlè | Ecco le ricette più cliccate nel 2021

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 giugno 2022) Palermo, 25 giu. (Adnkronos) - Difficile ricordare come fosse la nostra vita prima di Internet, quando non vivevamo quasi perennemente connessi, come oggi, al “www” che ha trasformato consuetudini e modo di effettuare ricerche. Avere tutto a portata di un click ha semplificato i gesti quotidiani, come la ricerca di una ricetta. Ed è proprio il mondo delleche l'Osservatorio Nestlé ha voluto esplorare: un universo apparentemente poco rilevante ma in continuo movimento e che, in realtà, dice molto sulle nostre abitudini alimentari e su come si sono modificati i nostri schemi mentali, anche solo per la semplice ricerca di un piatto da realizzare. I due step seguiti dalla nuova indagine dell'Osservatorio Nestlé contemplano infatti lepiùe le fonti di ricerca sia attuali che prima dell'avvento dei social ...