Storica giornata del nuoto italiano: oro staffetta 4×100 misti, oro Paltrinieri (Di sabato 25 giugno 2022) Storica giornata del nuoto italiano ai mondiali di nuoto a Budapest: oro staffetta 4×100 misti, oro Paltrinieri nei 1.500 stile libero, argento Benedetta Pilato nei 50 rana, bronzo Ceccon nei 50 dorso. La staffetta ha battuto gli Stati Uniti al termine di una gara sensazionale. Hanno nuotato Ceccon nel dorso, Martinenghi nella rana, Burdisso nella farfalla e Alessandro Miressi nell’ultima frazione a stile libero. Mondiali indimenticabili. Si sta affermando una nuova generazione del nuoto italiano, non a caso anche in Spagna si stanno interrogando sui grandi successi della nostra Nazionale in piscina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022)delai mondiali dia Budapest: oro, oronei 1.500 stile libero, argento Benedetta Pilato nei 50 rana, bronzo Ceccon nei 50 dorso. Laha battuto gli Stati Uniti al termine di una gara sensazionale. Hanno nuotato Ceccon nel dorso, Martinenghi nella rana, Burdisso nella farfalla e Alessandro Miressi nell’ultima frazione a stile libero. Mondiali indimenticabili. Si sta affermando una nuova generazione del, non a caso anche in Spagna si stanno interrogando sui grandi successi della nostra Nazionale in piscina. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Agenzia_Ansa : Biden: 'Decisione sull'aborto devastante e dolorosa'. Presidente ha firmato la legge per la stretta sulle armi negl… - Freeda_sunny : Questa é stata una giornata storica per l'Italnuoto. Questa edizione é stata storica 10 medaglie, 1 WR, 1 ER E rico… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Giornata storica a #Budapest è #oro anche per la 4x100 mista! #Ceccon, #Martinenghi… - _djmalikvoice : RT @fabioskyblue: Con la vittoria di paltrinieri e quella storica della mista, mi sembra di aver rivissuto quella giornata delle medaglie c… -