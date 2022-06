Spesi 7,5 milioni per 245mila euro di ricavi. Che fiasco la Netflix di Franceschini (Di sabato 25 giugno 2022) Che fosse una pessima idea gliel’avevano detto quasi tutti quelli che di cultura se ne occupano per professione ma il ministro Dario Franceschini come al solito ha preferito andare dritto per la sua strada e così il disastro di ItsArt, quella che nelle intenzioni del ministro avrebbe dovuto essere la “Netflix italiana della cultura” ormai è servito. Che fiasco la Netflix di Franceschini, gli sbagli a catena Il primo errore era proprio nell’idea di base poiché un mezzo per promuovere la cultura e lo spettacolo dal vivo c’è già, si chiama Rai – su tutte le sue piattaforme – ed è già bello che avviato e ben costoso. La fantasiosa creatura del ministro Franceschini era semplicemente la brutta copia di un qualsiasi canale Rai, con un ulteriore esborso di denaro pubblico che non avrebbe mai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 giugno 2022) Che fosse una pessima idea gliel’avevano detto quasi tutti quelli che di cultura se ne occupano per professione ma il ministro Dariocome al solito ha preferito andare dritto per la sua strada e così il disastro di ItsArt, quella che nelle intenzioni del ministro avrebbe dovuto essere la “italiana della cultura” ormai è servito. Cheladi, gli sbagli a catena Il primo errore era proprio nell’idea di base poiché un mezzo per promuovere la cultura e lo spettacolo dal vivo c’è già, si chiama Rai – su tutte le sue piattaforme – ed è già bello che avviato e ben costoso. La fantasiosa creatura del ministroera semplicemente la brutta copia di un qualsiasi canale Rai, con un ulteriore esborso di denaro pubblico che non avrebbe mai ...

