Spedizioni di grano ucraino | Putin | nessun impedimento dalla Russia

(Di sabato 25 giugno 2022) Ledinon saranno soggette ad alcun. È quanto afferma il presidente russo Vladimir, in risposta al crescente timore di una crisi alimentare globale a causa del conflitto in Ucraina, maggiore esportatore die mais. Il leader del Cremlino ha anche accusato l’Occidente, che “destabilizza la produzione agricola globale”.

... che stabilisce le quotazioni delle materie prime a livello mondiale, veniva registrato subito dopo l'impegno dell'Onu a garantire ledibloccato in Ucraina e altre condizioni ...Nel frattempo, la raccolta delinvernale in Europa e Nord America ha alleviato alcuni dei problemi di approvvigionamento dovuti dalla mancanza didal Mar Nero dall'Ucraina. La ... Ucraina: Putin e il ricatto del grano Il presidente russo Putin ha dichiarato che non vi è alcun impedimento alle spedizioni di grano ucraino durante il conflitto.Intervista del ministro degli Esteri di Mosca alla tv. bielorussa. Usa inviano nuovi aiuti militari a Kiev per un valore di circa 450 milioni di dollari. Xi Jinping: si torni al multilateralismo ...