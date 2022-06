Spari sul locale gay | morti e terrore a Oslo Attacco islamista

(Di sabato 25 giugno 2022) Arrestato un sospettato di origine iraniana. La polizia indaga per terrorismo, ma non si esclude che il movente sia di matrice omofoba. Annullata la marcia

Il numero delle forze dell'ordine impegnate sul territorio è stato intanto rafforzato per far fronte a nuovi eventuali incidenti. Oslo, sparatoria all'esterno di un locale gay nella notte che precede il Pride. Alcuni testimoni che erano all'interno del London pub - come riportano i media norvegesi - hanno raccontato di aver sentito numerosi spari all'esterno del locale. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i soccorsi. Due persone uccise e almeno ventuno feriti. E' il bilancio di una sparatoria avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in un bar del centro di Oslo. Tutto questo mentre la capitale norvegese si preparava per il Pride.