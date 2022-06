Silvio Berlusconi e l’incontro segreto con Chiara Ferragni | “…ci sono solo io” Cosa si son detti

Pubblicità

dariolorens : @berlusconi Silvio, scusi, come mai la mora e’ sempre a spasso con voi? Io la trovo in salute. - ARGDON62 : RT @janavel7: Berlusconi: «Tra 8 mesi Forza Italia sarà sopra il 20%». Silvio ha ricominciato a raccontare le sue famose barzellette. E que… - kettjbrown : RT @laGreta_: Buongiorno a Elio Vito che scopre con soli 28 anni di ritardo cos’è Forza Italia e chi è Silvio Berlusconi. - LucianoRomeo9 : RT @janavel7: Berlusconi: «Tra 8 mesi Forza Italia sarà sopra il 20%». Silvio ha ricominciato a raccontare le sue famose barzellette. E que… - StefBravi : RT @AlbertoPoloni5: Mi dispiace #Medvedev ma Draghi non è paragonabile a Berlusconi Il Migliore dall’alto delle sue competenze tecniche ha… -

I tre leader quindi hanno deciso di diffondere un breve video (cinque minuti circa) in cui, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si rivolgono direttamente agli elettori per stimolarli a ...Andate a votare, con una parola d'ordine: buongoverno. Questo è l'appello che arriva dai leader del centrodestra in un video - collage di tre distinti messaggi di, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Una prova di coesione, per quanto non "fisica", a beneficio dei social e degli smartphone, che arriva nell'ultimo giorno di campagna elettorale per ...Che cosa spinge un uomo che ha messo russi e americani intorno allo stesso tavolo a salire su un palco in una torrida giornata estiva per presentare il sindaco uscente di Monza, estraendo dal cilindro ...Domenica si torna alle urne per i ballottaggi delle comunali dei quali tredici sono capoluoghi di provincia. In molti casi il centrodestra ritrova l'unità proprio col ballottaggio. Ed è per questo che ...