Siccità, Milano chiude tutte le fontane. Varate misure di emergenza, sospesa anche l'irrigazione delle aree verdi (Di sabato 25 giugno 2022) Ieri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato un decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale fino al 30 settembre 2022, a causa della «grave situazione...

Siccità a Milano, Sala: 'Fontane chiuse, uso dell'acqua al minimo, negozi e uffici a 26 gradi' Oltre all'invito a ridurre al minimo l'uso di acqua potabile, il Comune di Milano ha adottato, per far fronte alla siccità, una serie di misure di emergenza come la chiusura di tutte le fontane. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala precisando che le eccezioni riguardano ... Siccità. Milano raziona l'acqua: chiuse le fontane, stop a irrigazione a spruzzo - - > La fontana di piazza Gae Aulenti a Milano - Fotogramma . "L'emergenza siccità persiste e bisogna prendere provvedimenti. I eri la Regione Lombardia ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre e riteniamo giusto fare ...