Siamo diventati un Paese ignorante in Storia e Geografia. Lettera (Di sabato 25 giugno 2022) Inviato da Mario Bocola - Siamo diventati un Paese ignorante in Storia e Geografia: è urgente rivedere le ore di insegnamento di queste discipline perché gli alunni non sanno collocare nello spazio e nel tempo gli avvenimenti storici, non sanno costruire un discorso logico e critici sulle cause e sugli effetti delle battaglie, delle guerre, delle contese che hanno contrassegnato nelle diverse epoche le vicende tra i vari stati europei. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 giugno 2022) Inviato da Mario Bocola -unin: è urgente rivedere le ore di insegnamento di queste discipline perché gli alunni non sanno collocare nello spazio e nel tempo gli avvenimenti storici, non sanno costruire un discorso logico e critici sulle cause e sugli effetti delle battaglie, delle guerre, delle contese che hanno contrassegnato nelle diverse epoche le vicende tra i vari stati europei. L'articolo .

