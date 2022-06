“Si sono incontrati”, Ronaldo dopo Lukaku: la notizia infiamma i tifosi (Di sabato 25 giugno 2022) Il destino di Cristiano Ronaldo nelle ultime ore è divenuto molto incerto e spunta la notizia di un incontro per il portoghese. Sarà il Bayern Monaco? La Roma può sognare? Ognuno ha la sua versione dei fatti su Cristiano Ronaldo, ma è evidentemente l’unica concreta è che al momento ci sono tante possibilità e l’entourage Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Il destino di Cristianonelle ultime ore è divenuto molto incerto e spunta ladi un incontro per il portoghese. Sarà il Bayern Monaco? La Roma può sognare? Ognuno ha la sua versione dei fatti su Cristiano, ma è evidentemente l’unica concreta è che al momento citante possibilità e l’entourage Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - yazichad : Sono in centro mi sono fatto una foto con mussiano ci siamo incontrati per caso mentre mi stava sfilando il portafo… - miriana2829 : Se Carmine non avesse difeso Nina e se Filippo non avesse fatto una cazzata, non si sarebbero mai incontrati. Nella… - SilviaMangiapa1 : IL LUOGO DOVE SI SONO INCONTRATI LA PRIMA VOLTA #KinnPorscheEP12 - MotorcycleSp : Jack Miller e Maverick Viñales si sono incontrati in pista nel bel mezzo della seconda sessione di q... #MotoGP… -