Serie A, sarà il primo "campionato doppio": così i calendari stravolgeranno tutto (Di sabato 25 giugno 2022) La variabile della prossima stagione di Serie A non è il calendario asimmetrico, confermato dopo l'esordio lo scorso anno, ma la lunghissima interruzione per il primo Mondiale invernale. È infatti giunto il momento in cui il Qatar si frappone alla routine dei campionati e getta tutti i club partecipanti nell'ignoto: come si prepara una stagione interrotta? Le conseguenze principali sono tre. La prima è che la classifica sarà una ma il torneo sarà doppio. Una prima parte si disputerà fino al 13 novembre, ultima giornata prima della pausa di 52 giorni per il Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre). La seconda parte riprenderà dal 3-4-5 gennaio in poi, con un inedito turno infrasettimanale (gli altri tre saranno quelli del 31 agosto, 9 novembre e 3 maggio 2023). ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) La variabile della prossima stagione diA non è ilo asimmetrico, confermato dopo l'esordio lo scorso anno, ma la lunghissima interruzione per ilMondiale invernale. È infatti giunto il momento in cui il Qatar si frappone alla routine dei campionati e getta tutti i club partecipanti nell'ignoto: come si prepara una stagione interrotta? Le conseguenze principali sono tre. La prima è che la classificauna ma il torneo. Una prima parte si disputerà fino al 13 novembre, ultima giornata prima della pausa di 52 giorni per il Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre). La seconda parte riprenderà dal 3-4-5 gennaio in poi, con un inedito turno infrasettimanale (gli altri tre saranno quelli del 31 agosto, 9 novembre e 3 maggio 2023). ...

