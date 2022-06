Serie A: Marcos Antonio firma per la Lazio fino al 2027 (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-21 10:04:41 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: Elui brasiliano Marcos Antonio ha completato le visite mediche con la Lazio. Superate le visite mediche, il centrocampista dello Shakhtar Donetsk L’ucraino firma il suo nuovo contratto con la squadra ‘biancoceleste’, che dovrebbe essere per le prossime cinque stagionifino al 2027. Marcos Antonio è atterrato all’aeroporto di Fiumicino (Roma) dal suo nativo Brasile -dove vive da quando il campionato ucraino è stato interrotto dall’invasione della Russia-, è stato ricevuto da un dipendente del club e ha visitato direttamente gli impianti di quella che è la sua nuova città sportiva. Il 22enne è il primo acquisto ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-21 10:04:41 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: Elui brasilianoha completato le visite mediche con la. Superate le visite mediche, il centrocampista dello Shakhtar Donetsk L’ucrainoil suo nuovo contratto con la squadra ‘biancoceleste’, che dovrebbe essere per le prossime cinque stagionialè atterrato all’aeroporto di Fiumicino (Roma) dal suo nativo Brasile -dove vive da quando il campionato ucraino è stato interrotto dall’invasione della Russia-, è stato ricevuto da un dipendente del club e ha visitato direttamente gli impianti di quella che è la sua nuova città sportiva. Il 22enne è il primo acquisto ...

