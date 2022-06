Serie A, Durante: “In Italia si preferisce puntare sull’usato sicuro” (Di sabato 25 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Galoppo del Banfield è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni: quali sono le sue qualità? E ci sono altri nomi da consigliare alla società? “Ragazzo con il passaporto Italiano, Galoppo è un buon giocatore, abile in tutti i ruoli di centrocampo. Potrebbe essere una mezzala, ma in realtà ricoprirebbe anche la posizione in mezzo al campo di Demme al Napoli. Ha siglato alcuni gol, è un centrocampista box to box, tuttavia non è un fenomeno. Ho consigliato anche altri nomi al ds del Napoli per quel reparto, mi auguro che saranno presi in considerazione. In Italia, comunque, non ci ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Galoppo del Banfield è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni: quali sono le sue qualità? E ci sono altri nomi da consigliare alla società? “Ragazzo con il passaportono, Galoppo è un buon giocatore, abile in tutti i ruoli di centrocampo. Potrebbe essere una mezzala, ma in realtà ricoprirebbe anche la posizione in mezzo al campo di Demme al Napoli. Ha siglato alcuni gol, è un centrocampista box to box, tuttavia non è un fenomeno. Ho consigliato anche altri nomi al ds del Napoli per quel reparto, mi auguro che saranno presi in considerazione. In, comunque, non ci ...

