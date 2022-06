Scoppia la passione dopo l’Isola dei Famosi? Lei vuota il sacco

Leggi su chedonna

(Di sabato 25 giugno 2022) Di ritorno dall’Honduraslal’esperienza deldeipotrebbe essersi accesa la scintilla tra due ex naufraghi che nessuno avrebbe immaginato insieme: ecco le dichiarazioni. Un’edizione piena di sorprese quella di quest’Isola dei“dove tutto può cambiare“, come ha recitato Ilary Blasi in ogni puntata. Come sempre il reality ha messo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it