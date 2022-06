Scatto Juve per Cambiaso: il super incasso del Genoa e il nome della contropartita tecnica | Primapagina (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Scatto Juve su Cambiaso. I contatti delle ultime ore hanno portato il club bianconero a guadagnare la pole sull’esterno mancino di proprietà del Genoa. In vista della sempre più probabile partenza di Pellegrini, Cherubini si è mosso con decisione per trovarne subito un rimpiazzo di qualità e prospettiva. Ascolta “Juve, Inter sorpassata per Cambiaso del Genoa” su Spreaker. LA SITUAZIONE – Su Cambiaso, nelle ultime settimane, si sono mosse con decisione sia l’Atalanta che l’Inter ma l’offensiva della Juventus può segnare un punto di svolta. Il ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:su. I contatti delle ultime ore hanno portato il club bianconero a guadagnare la pole sull’esterno mancino di proprietà del. In vistasempre più probabile partenza di Pellegrini, Cherubini si è mosso con decisione per trovarne subito un rimpiazzo di qualità e prospettiva. Ascolta “, Inter sorpassata perdel” su Spreaker. LA SITUAZIONE – Su, nelle ultime settimane, si sono mosse con decisione sia l’Atalanta che l’Inter ma l’offensivantus può segnare un punto di svolta. Il ...

