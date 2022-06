Scambiava foto e video porno della figlioletta: imprenditore arrestato (Di sabato 25 giugno 2022) Blitz contro la pedopornografia a Roma: tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per produzione e detenzione di materiale pedopornografico e eseguito perquisizioni delegate dalla Procura della Capitale. Si tratta di un imprenditore... Leggi su today (Di sabato 25 giugno 2022) Blitz contro la pedografia a Roma: tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per produzione e detenzione di materiale pedografico e eseguito perquisizioni delegate dalla ProcuraCapitale. Si tratta di un...

poliziadistato : #poliziapostale Roma e Lazio con coordinamento #CNCPO arresta 3 uomini per produzione e detenzione di ingente quant… - umbriajournal_ : Pedopornografia, un arrestato scambiava foto figlia minore, tre in manette