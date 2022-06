Sbiancamento denti | maschere e kit per trattamenti professionali o casalinghi

Leggi su amica

(Di sabato 25 giugno 2022) E preparatevi a sorridere come non mai perché dopo uno, professionale o casalingo, vorrete mostrare il vostro sorriso a tutto il mondo. Un trattamento estetico molto richiesto, sebbene il colore deisia – in realtà – assolutamente individuale. E, ovviamente, determinato da cattive abitudini come fumo, caffè, tè, liquirizia e coloranti artificiali. Un mix davvero nocivo per i, che finiscono per risultare macchiati, spegnendo il sorriso. Ecco spiegata l’importanza di concedersi un trattamento di, anche utilizzando un kit casalingo o fai da te. Niente di eccessivamente invasivo. I pigmenti di colore da eliminare, infatti, si depositano nei tessuti duri dentali e alterano la colorazione superficiale dei, provocandone ...