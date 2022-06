Sassuolo | un club sfida il PSG | lotta a due per Scamacca!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 giugno 2022) Quello di Scamacca resta uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. L’attaccante del, dopo una grande stagione con i neroverdi, ha ricevuto già diverse offerte, ed è sul taccuino di moltidi Serie A e non solo. Infatti come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle tracce del centravanti della nazionale italiana, ci sarebbero anche il PSG e il West Ham. Insomma le prestazioni di Scamacca non sono passate inosservate nemmeno all’estero. ScamaccaPSG La volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere in Italia, ma la cifra richiesta dalemiliano, che si aggira intorno ai 45 milioni, è troppo alta per le casse di Juve, Milan e Inter. Ora la parola passa al giocatore, che deve decidere se restare in Emilia, oppure provare un’esperienza affascinante all’estero. Il ...