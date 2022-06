Sardegna, portano lo squalo fuori dal mare per farsi i selfie: la rabbia degli animalisti (Di sabato 25 giugno 2022) È successo in una spiaggia del sud dell’isola a Fontanamare: l’animale portato a riva dalle forti correnti, poi rimesso in acqua dopo le proteste di alcuni dei presenti. Il video sui social Leggi su corriere (Di sabato 25 giugno 2022) È successo in una spiaggia del sud dell’isola a Fontana: l’animale portato a riva dalle forti correnti, poi rimesso in acqua dopo le proteste di alcuni dei presenti. Il video sui social

