Sarah Jessica Parker sul nuovo look: "Capelli grigi? Se non li tingo non è per coraggio, ma per convenienza" (Di sabato 25 giugno 2022) Sarah Jessica Parker non si definirebbe certo coraggiosa per aver deciso di mostrare i propri Capelli grigi in pubblico. Non chiamate Sarah Jessica Parker coraggiosa solo per una scelta di comodo come quella di non mascherare più i suoi Capelli grigi! L'attrice di Sex and the City non sarebbe affatto d'accordo con voi. Come riporta anche Yahoo! Entertainment, infatti, Parker ha recentemente commentato la reazione del web al suo "nuovo look", ovvero al fatto che l'attrice abbia smesso di tingersi i Capelli con la stessa frequenza di un tempo, mostrando quel grigio tanto temuto dai più. "Non posso passare ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 giugno 2022)non si definirebbe certosa per aver deciso di mostrare i propriin pubblico. Non chiamatesa solo per una scelta di comodo come quella di non mascherare più i suoi! L'attrice di Sex and the City non sarebbe affatto d'accordo con voi. Come riporta anche Yahoo! Entertainment, infatti,ha recentemente commentato la reazione del web al suo "", ovvero al fatto che l'attrice abbia smesso di tingersi icon la stessa frequenza di un tempo, mostrando quelo tanto temuto dai più. "Non posso passare ...

