Sandra Milo, chi era il primo marito Cesare Rodighiero: “Solo 21 giorni di matrimonio” (Di sabato 25 giugno 2022) L’amore tra Sandra Milo e il primo marito era Cesare Rodighiero è stato uno dei più brevi ma intensi della storia del gossip italiano. I due sono stati sposati Solo 21 giorni: il loro amore, nato impetuosamente e all’improvviso, è finito altrettanto in fretta. A distruggere la coppia è stata la morte del figlio neonato, che perse la vita a causa del parto prematuro. Il grandissimo dolore scalfisce Sandra e Cesare per sempre, che decidono di separarsi. Secondo quanto riportato da Marieclaire, Sandra Milo ha risposto all’enorme dolore con forza e decisione: una volta capito che non sentiva più il bisogno di restare insieme a Cesare Rodighiero, decise ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022) L’amore trae ileraè stato uno dei più brevi ma intensi della storia del gossip italiano. I due sono stati sposati21: il loro amore, nato impetuosamente e all’improvviso, è finito altrettanto in fretta. A distruggere la coppia è stata la morte del figlio neonato, che perse la vita a causa del parto prematuro. Il grandissimo dolore scalfisceper sempre, che decidono di separarsi. Secondo quanto riportato da Marieclaire,ha risposto all’enorme dolore con forza e decisione: una volta capito che non sentiva più il bisogno di restare insieme a, decise ...

