Sammy B | il relitto più profondo del mondo individuato a - 7mila metri nel Pacifico

Pubblicità

fisco24_info : Scoperto relitto affondato a profondità record di 7.000 metri: Incrociatore Usa Sammy B colò a picco vicino Filippi… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Relitto della nave da guerra Sammy B. ritrovato nelle Filippine: è la scoperta più 'profonda' del mondo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Relitto della nave da guerra Sammy B. ritrovato nelle Filippine: è la scoperta più 'profonda' del mondo - Gazzettino : Relitto della nave da guerra Sammy B. ritrovato nelle Filippine: è la scoperta più 'profonda' del mondo - ilmessaggeroit : Relitto della nave da guerra Sammy B. ritrovato nelle Filippine: è la scoperta più 'profonda' del mondo -

Ildell'incrociatore Uss Samuel B Roberts è stato scoperto adagiato a - 6.895 metri dall'... La storia del 'B'. Il 'B', come è stato ribattezzato, fu colpito e affondò il 25 ottobre ...Si nascondeva a oltre quattro miglia di profondità sotto l'Oceano Pacifico, spaccato a metà. Si tratta deldell'USS Desstroyer Escort Samuel B. Roberts, nota comeB , una nave da affondata nel 1944 e ritrovata a quasi sette chilometri di profondità (6.895 metri), nel Mar delle . È il ...Il relitto dell’incrociatore Uss Samuel B Roberts è stato scoperto adagiato a -6.895 metri dall’equipaggio di un batiscafo della società di esplorazioni texana Caladan Oceanic in una serie di ...Una nave da guerra americana affondata in una battaglia della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, non lontano dalle Filippine, è stata avvistata e filmata a una profondità record di quasi 7.000 metr ...