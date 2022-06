Salvini querela quotidiano veneto che pubblica post fake (Di sabato 25 giugno 2022) Un finto post attribuito a Matteo Salvini contro una candidata sindaco di Feltre, in provincia di Belluno, è stato pubblicato da un quotidiano locale con grande evidenza. È un fatto gravissimo e odioso, fa notare la Lega, anche perché nell’immagine fake c’è una persona in carrozzina. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> I gruppi estremisti chiedono su Telegram violenze per la sentenza sull’aborto Il tutto nonostante siano note la sensibilità e l’attenzione del senatore Salvini a proposito di persone con disabilità. Peraltro, la verifica della notizia sarebbe stata estremamente facile – si sostiene -. Il leader della Lega intende rivolgersi alla Polizia postale e presenterà querela per diffamazione, con richiesta danni che ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 giugno 2022) Un fintoattribuito a Matteocontro una candidata sindaco di Feltre, in provincia di Belluno, è statoto da unlocale con grande evidenza. È un fatto gravissimo e odioso, fa notare la Lega, anche perché nell’immaginec’è una persona in carrozzina. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> I gruppi estremisti chiedono su Telegram violenze per la sentenza sull’aborto Il tutto nonostante siano note la sensibilità e l’attenzione del senatorea proposito di persone con disabilità. Peraltro, la verifica della notizia sarebbe stata estremamente facile – si sostiene -. Il leader della Lega intende rivolgersi alla Poliziaale e presenteràper diffamazione, con richiesta danni che ...

