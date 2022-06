Salvini: «La prima nuova centrale nucleare italiana? Fatela nel mio quartiere a Milano» (Di sabato 25 giugno 2022) «Fatela nella mia Milano, nel mio quartiere, a Baggio, la prima nuova centrale nucleare italiana». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, partecipando al convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo. Il Capitano ha anche proposto un taglio del cuneo fiscale «di dieci miliardi». E ha attaccato il reddito di cittadinanza: «Si è dimostrato uno strumento assolutamente non efficace, anzi controproducente, lo dico io che l’ho votato». E ancora: «Sono soldi sprecati per non lavorare». Poi il segretario ha parlato dell’Ue: «Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni: quando l’Italia insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle politiche energetiche e sul gas, non è possibile che ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) «nella mia, nel mio, a Baggio, la». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, partecipando al convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo. Il Capitano ha anche proposto un taglio del cuneo fiscale «di dieci miliardi». E ha attaccato il reddito di cittadinanza: «Si è dimostrato uno strumento assolutamente non efficace, anzi controproducente, lo dico io che l’ho votato». E ancora: «Sono soldi sprecati per non lavorare». Poi il segretario ha parlato dell’Ue: «Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni: quando l’Italia insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle politiche energetiche e sul gas, non è possibile che ...

