Salario minimo, Sbarra: "E' la risposta sbagliata al lavoro povero" (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos/Labitalia) - Il Salario minimo "secondo noi non è la risposta al lavoro povero. Il lavoro povero lo combattiamo e lo contrastiamo facendo lavorare di più giovani e donne, intrappolati in part-time involontario, in stage, in tirocini extracurriculari, nelle false partite iva, nelle coop spurie e nell'esperienza del praticantato. Il Salario minimo rischia di essere la risposta sbagliata perchè schiaccia verso il basso retribuzioni medio basse". Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, in un video messaggio inviato al Festival del lavoro in corso a Bologna. "La direttiva Ue fa un espresso invito ai Paesi membri ad alzare il ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos/Labitalia) - Il"secondo noi non è laal. Illo combattiamo e lo contrastiamo facendo lavorare di più giovani e donne, intrappolati in part-time involontario, in stage, in tirocini extracurriculari, nelle false partite iva, nelle coop spurie e nell'esperienza del praticantato. Ilrischia di essere laperchè schiaccia verso il basso retribuzioni medio basse". Lo ha detto Luigi, segretario generale della Cisl, in un video messaggio inviato al Festival delin corso a Bologna. "La direttiva Ue fa un espresso invito ai Paesi membri ad alzare il ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Il Ministro Brunetta sostiene che il salario minimo contro gli stipendi da fame e i sostegni come il reddito per le… - Mov5Stelle : Se non introduciamo subito il salario minimo rischiamo di compromettere il futuro dei nostri giovani. Secondo il Ce… - carlosibilia : Da un anno Conte sta lavorando al campo progressista. Penso che vada definito un programma basato su pochi punti pr… - DavideDila : @minomazz @FurioGarbagnati @essenziale_it @Depalma_michele @fiomnet Sarei curioso di leggere se ancora @fiomnet rim… - sempregilda : RT @minomazz: In edicola con @essenziale_it trovate il 'pranzo con' @Depalma_michele, segretario della @fiomnet. Parliamo di auto elettrica… -