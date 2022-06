Salah Juventus | tra Di Maria e Zaniolo spunta l’egiziano | pronta l’offerta

(Di sabato 25 giugno 2022) . Il giocatore è in scadenza e sembra orientato a lasciare Liverpool. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lasi concentra sul mercato per cercare di ottenere dei validi giocatori per riaprire un nuovo ciclo vincente. L’addio di Paulo Dybala ha lasciato un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...fanno più shopping in Italia Db Milano 32/01/2022 - campionato di calcio serie A / Milan -... Ovviamente il Nyt cita una serie di eccezioni:, Alisson, Hakimi, Donnarumma, Icardi, tra gli ...Come se stessimo parlando di Benzema, Foden,. Il calciatore ex Liverpool Mané una squadra l'... che cosa ha fatto Dybala negli ultimi anni Cominciamo col dire che da quando è alla(2015 ... Salah messo sul mercato: ecco come la Juventus può acquistarlo La rivoluzione in casa Liverpool continua e dopo l'addio di Sadio Mane potrebbe arrivare anche quello di Salah: la Juventus sogna ...Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus è attualmente in pole rispetto alle concorrenti (Inter e Atalanta) per Andrea Cambiaso. Il Genoa vorrebbe ricavare circa 10 milioni ...