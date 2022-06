Russia rimuove generali | nuovo comandante nel Donbass

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Diversidellasono stati rimossi dal comando dai vertici militari dall’inizio di giugno, passati più di quattro mesi dall’invasione russa dell’Ucraina. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui “dall’inizio di giugno l’alto comando russo ha molto probabilmente rimosso diversida ruoli di comando operativi cruciali nella guerra in Ucraina”. Fra questi, ildelle forze aviotrasportate (Vdv), Andrei Serdyukov, e ildelle forze del gruppo sud (Sgf), Alexandr Dvornikov, che “probabilmente è stato per un certo periodo” al comando di tutte le operazioni. Secondo le valutazioni, è probabile che il comando dell’Sgf – che continua a “svolgere un ruolo centrale” per l’offensiva russa ...

Circa 34.700 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione. Zelensky: 'Abbiamo dimenticato e sottovalutato il nostro stesso successo'