Russia | il patriarca Kirill scivola sull' acqua santa e cade durante una funzione religiosa

(Di sabato 25 giugno 2022) Ilrussoè cadutounanella chiesa di Novorossijsk, a causa del pavimento bagnato dall'. Secondo quanto afferma l'agenzia russa Tass,non avrebbe riportato conseguenze."Il fatto che io sia caduto oggi non significa nulla. È solo che il pavimento è bellissimo, è così lucido e liscio. Ma quando l'su di esso, anche l', le leggi della fisica funzionano ma, per grazia di Dio, senza alcuna conseguenza", ha detto poinel corso del sermone parlando dell'accaduto.

Laha subito numerose condanne dalla Corte europea dei diritti umani, da cui ora è uscita. Ma ilKirill non ha mai espresso critiche al regime: al contrario, ritiene Putin "un ...Ha cominciato ilortodosso russo Kirill con il passo evangelico "Beati coloro che hanno ... che intanto continuano a fare affari gassosi (e comunque fossili) con ladi Vladimir Putin, ...La guerra in Ucraina è, in parte, anche frutto di un’incompatibilità tra due concezioni valoriali, due comprensioni del mondo tra loro antitetiche. Lo scorso 6 marzo il Patriarca di Mosca Kirill, lead ...una funzione nella chiesa di Novorrossijsk. Tutta colpa del pavimento bagnato dall’acqua santa. Lo ha riportato Ukrainska Pravda, che ha anche pubblicato il video dell’incidente, avvenuto durante il c ...