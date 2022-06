Rush finale farsa per i ballottaggi. Dalla finta tregua del Centrodestra alla solita rissa nel Centrosinistra (Di sabato 25 giugno 2022) Dall’appello unitario del Centrodestra per spingere gli italiani a votare, alla silente – e forse rassegnata – attesa del Centrosinistra ancora tramortito Dalla scissione del Movimento 5 Stelle. Si è conclusa la campagna elettorale per le amministrative con un Rush finale farsa. Con sentimenti diametralmente opposti, le due coalizioni hanno concluso la campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domani dove saranno chiamati al voto oltre due milioni di elettori in sessantacinque comuni. Tra questi le sfide più importanti riguarderanno i 13 i capoluoghi di provincia in ballo ossia: Catanzaro, Verona, Lucca, Parma, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Alessandria, Cuneo, Monza, Como, Gorizia, Barletta. A destra soltanto sorrisi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 giugno 2022) Dall’appello unitario delper spingere gli italiani a votare,silente – e forse rassegnata – attesa delancora tramortitoscissione del Movimento 5 Stelle. Si è conclusa la campagna elettorale per le amministrative con un. Con sentimenti diametralmente opposti, le due coalizioni hanno concluso la campagna elettorale in vista deidi domani dove saranno chiamati al voto oltre due milioni di elettori in sessantacinque comuni. Tra questi le sfide più importanti riguarderanno i 13 i capoluoghi di provincia in ballo ossia: Catanzaro, Verona, Lucca, Parma, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Alessandria, Cuneo, Monza, Como, Gorizia, Barletta. A destra soltanto sorrisi di ...

